Sắp có game về 'trùm' One Punch Man

One Punch Man (tên thật Saitama) là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng toàn cầu của ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản, với tạo hình hài hước, cốt truyện siêu "bựa" và phá vỡ hoàn toàn những định nghĩa quen thuộc về siêu anh hùng. Điểm nhận dạng nổi bật nhất của anh chàng này là cái đầu trọc lóc, cùng khả năng hạ đo ván bất kỳ đối thủ nào chỉ với một cú đấm.

Bộ truyện tranh One Punch Man đã thu hút hàng triệu độc giả, các sản phẩm ăn theo như Anime (phim hoạt hình Nhật Bản) cũng đạt được thành công lớn. Ngoài ra, hình tượng nhân vật này đã trở thành một trong những Meme được cộng đồng mạng ưa chuộng, thường xuyên sử dụng.

Trailer game One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Dù nổi danh như thế, nhưng chưa thật sự có một tựa game One Punch Man nào gây được tiếng vang lớn bên ngoài thị trường Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Namco Bandai đã vào cuộc và công bố sẽ đưa anh hùng Saitama lên game với dự án One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Tựa game sẽ đề cao tính đối kháng, tái hiện nhiều nhân vật nổi tiếng trong truyện, có mặt trên cả ba nền tảng PC, PS4, and Xbox One. Dù vậy, thông tin về ngày phát hành chính thức của One Punch Man: A Hero Nobody Knows vẫn chưa được Namco Bandai hé lộ.