Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng nhạc nền của game Destiny mới được lộ ra

Sau 4 năm ra mắt, mãi đến bây giờ nhạc nền của game Destiny mới được lộ ra trên diễn đàn Reddit vào ngày 26.12.

Theo đó, bản nhạc “Music of the Spheres” (Tạm dịch: Âm nhạc của vũ trụ) được soạn bởi Marty O’Donnel, Michael Salvatori và Paul McCartney (các nhà soạn nhạc nổi tiếng một thời của tựa game Halo). Tuy nhiên do tranh chấp hợp đồng cũng như sự bất đồng giữa nhà sản xuất game Bungie (Cha đẻ của Destiny) và nhà soạn nhạc chính O’Donnell mà bản nhạc này không bao giờ được ra mắt chính thức.

Rất may rằng đã có một người dùng Reddit có tên “OS_Epsilon” đã có thể chia sẻ bản nhạc này hoàn toàn miễn phí dành cho những người hâm mộ tựa game Destiny.

Đoạn video dài 50 phút này bao gồm lần lượt các bản nhạc sau: The Patch, The Union, The Ruin, The Tribulation, The Rose, The Esctasy, The Prison và cuối cùng là The Hope. Mỗi đoạn nhạc là một câu truyện kể về các tình tiết trong game du hành từ Mặt Trăng, Sao Thủy, Sao Kim, ...

Nếu bạn là một fan hâm mộ của dòng nhạc epic hoặc nhạc nền của các bộ phim đình đám như World of Warcraft, Star Wars, ... thì đây sẽ là một lựa chọn cực kì hoàn hảo. Khi đắm chìm vào bản nhạc này, các bạn có thể cảm nhận được sự hoành tráng của các trận chiến bất tận của những người bảo vệ trái đất trước những chủng tộc ngoài hành tinh cực kì hung hãn.

Có lẽ đây là một ngày tuyệt vời dành cho fan hâm mộ của tựa game Destiny. Hãy cùng cảm nhận âm nhạc hoành tráng do các nhà soạn nhạc cực kì tài năng sáng tác nhé!

Việt Thông