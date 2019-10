Sau 4 năm, Pokemon GO đã có chế độ PvP xếp hạng

Ra mắt vào năm 2016 và trở thành cơn sốt toàn cầu, Pokemon GO là một trong những hiện tượng có một không hai của ngành công nghiệp game. Sau khi chứng kiến sự tuột dốc không phanh về số lượng người chơi khi "cơn bão" tan, Pokemon GO vẫn duy trì được lượng người chơi khá ấn tượng, đủ làm cơ sở để hãng phát triển Niantic tiếp tục phát triển tốt.

Dù vậy, Niantic đã cho thấy họ không phải là một nhà làm game mát tay. Trong suốt 4 năm vừa qua, dù trò chơi đã có nhiều bước nhảy vọt về tính năng và bổ sung khá nhiều Pokemon mới, Niantic vẫn không được đánh giá cao về năng lực phát triển, khi phần lớn thời gian mà hãng này sử dụng là để sửa chữa và tối ưu game.

Bằng chứng là chỉ vừa mới đây, Niantic đã công bố sắp cập nhật tính năng PvP (người chơi thi đấu lẫn nhau) xếp hạng đầu tiên mang tên gọi Go Battle League. Theo đó, người chơi sẽ có cơ hội chạm trán với các đối thủ khác ở phạm vi toàn cầu, so tài để tranh đoạt những vị trí xếp hạng cao hơn. Hiện tại, vẫn chưa rõ cách thức cụ thể mà Go Battle League hoạt động, chỉ biết tính năng này sẽ ra mắt vào đầu năm 2020.