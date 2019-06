Siêu phẩm Blade & Soul Revolution mở rộng thị trường phát hành

Tham gia rút quẻ may mắn, người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile có cơ hội sở hữu hàng ngàn món kỳ trân dị bảo và ngoại trang lộng lẫy.

Trò chơi sẽ có tên gọi One Punch Man: A Hero Nobody Knows, dưới quyền giám sát và phát hành của Namco Bandai.