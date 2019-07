Sony sẽ tặng Detroit: Become Human thay vì PES 2019

Trong một diễn biến khá bất ngờ, Sony đã quyết định thay đổi danh sách các tựa game tặng miễn phí dành cho người dùng PS4 có đăng ký dịch vụ trả phí PS Plus. Theo đó, khác với công bố ban đầu gồm Horizon Chase Turbo và PES 2019 - tựa game bóng đá rất phổ biến tại Việt Nam, Sony đã loại bỏ PES 2019 và thay bằng Detroit: Become Human (phiên bản Digital Deluxe, đồng nghĩa với việc tích hợp cả tựa game huyền thoại Heavy Rain) .

Trailer của Detroit: Become Human

Về mặt giá trị, Detroit: Become Human là món quà hậu hĩnh hơn hẳn so với PES 2019, do chỉ mới chưa đầy một năm về trước phiên bản Digital Deluxe này được bán với giá tận 69,99 USD. Bên cạnh đó, chưa kể tại nhiều thị trường Châu Á (trong đó có Việt Nam), tỉ lệ game thủ đã sở hữu PES 2019 chắc chắn sẽ cao hơn so với Detroit: Become Human.

Ra mắt vào ngày 25.05.2019, Detroit: Become Human là tựa game phiêu lưu do Quantic Dream phát triển (nổi tiếng với Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls...). Trò chơi được đánh giá rất cao về mặt đồ họa lẫn cốt truyện, và được công nhận rộng rãi như một trong những game đặc sắc nhất dành cho game thủ PS4. Ngay trong chiến dịch ra mắt đầu tiên, Detroit: Become Human đã dễ dàng cán mốc 2 triệu bản bán ra.

Dự kiến, trong năm 2019 này Detroit: Become Human sẽ đổ bộ lên nền tảng PC. Đây có thể là một trong những nhân tố khiến Sony quyết định "mạnh tay" tặng Detroit: Become Human miễn phí cho người dùng đăng ký PS Plus.