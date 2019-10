Star Wars Jedi: Fallen Order cần đến 32GB RAM để chạy mượt

Star Wars không chỉ là "gà đẻ trứng vàng" cho hãng Disney trên màn ảnh, mà còn là một trong những thương hiệu game khá thành công trong vài năm gần đây dưới sự phát hành của EA - dù cho có dính phải khá nhiều lùm xùm liên quan đến cách thức kinh doanh trong game.

Bên cạnh Battlefront, năm nay, EA đã khởi động thêm một thương hiệu mới khai thác thế giới Star Wars, đó là Star Wars Jedi: Fallen Order. Trong tựa game hành động này, bạn sẽ vào vai Cal Kestis - người may mắn trốn thoát khỏi cuộc tàn sát Jedi theo sắc lệnh Order 66.

Mới đây, EA đã gây sốc khi công bố cấu hình đề nghị dành cho tựa game, trong đó đòi hỏi đến tận 32GB RAM. Cụ thể như sau:

- Hệ điều hành: 64-bit Windows 7/8.1/10

- CPU (AMD): Ryzen 7 1700 or Equivalent

- CPU (Intel): i7-6700K or Equivalent

- RAM: 32 GB

- GPU (AMD): RX Vega 56 or Equivalent

- GPU (NVIDIA): GTX 1070 or Equivalent

- Dung lượng ổ cứng: 55 GB

Có thể nói, với cấu hình đề nghị "khủng" như vậy, Star Wars Jedi: Fallen Order sẽ là một sát thủ phần cứng hạng nặng trong dịp phát hành game cuối năm nay. Dự kiến, game sẽ lên kệ vào ngày 15.11.