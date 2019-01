Storm Arena - Game MOBA cực dễ thương từ NetEase

Storm Arena là game MOBA di động với bản đồ 3vs3 quen thuộc do NetEase phát hành, trò chơi hiện đã có mặt tại một số quốc gia như Canada, Mexico và Brazil. Hệ thống nhân vật của Storm Arena được thiết kế dựa trên những loài động vật như Heo, Vịt, Rùa,... vô cùng dễ thương.

Storm Arena có bốn chế độ chơi với những trận đấu kéo dài khoảng 3 phút/trận. Các chế độ chơi bao gồm: Bounty Hunter, Turf War, Goal Attack và Pieces of Eight. Trong đó, Bounty Hunter là chế độ chơi MOBA 3vs3, Pieces of Eight là chế độ cạnh tranh với phần thưởng dành cho người còn sống cuối cùng.

Với 12 nhân vật với các vai trò các nhau như tanker, hỗ trợ, gây sát thương,... game thủ sẽ phải lựa chọn phù hợp với chiến thuật của team mình để giành chiến thắng. Ngoài ra, các nhân vật có thể nâng cấp với các phụ kiện và vũ khí. Storm Arena cần khá nhiều kỹ năng do không có chế độ auto-aim và rất nhiều skill định hướng.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại đây.

Đại Phong