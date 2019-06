Tencent tung Kings of Glory thay thế Liên Quân Mobile tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ

Mới đây, Tencent đã quyết định dừng phát hành tựa game Arena of Valor (tên tiếng việt là Liên Quân Mobile) tại thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ. Thay vào đó, họ sẽ phát hành game Kings of Glory để thay thế.

Arena of Valor và Kings of Glory đều là tựa game giống nhau và là đứa con của Tencent. Tuy nhiên dần dà thời gian phát triển game thì bản đồ và tướng đã có sự đổi khác rất nhiều. Kings of Glory dựa theo truyền thuyết của Trung Quốc và có cơ chế khác biệt hơn đôi chút. Trong khi đó Arena of Valor lại sở hữu những vị tướng từ DC Comic, như Batman, Superman, Wonder Woman và Joker. Có lẽ chính vì có yếu tố của DC nên Tencent nghĩ rằng Arena of Valor sẽ phù hợp với thị trường phương tây.

Tuy nhiên họ đã lầm khi tựa game này chỉ có được khoảng 150.000 người chơi tại phương tây mà thôi. Nó còn thua xa so với hàng triệu người chơi đã tham gia tựa game này tại thị trường Đông Nam Á.

Theo thông tin từ bình luận viên của giải đấu chuyên nghiệp Arena of Valor là Korea King Pro League, Kings of Glory sẽ có phiên bản tiếng anh sớm mà thôi. Và đây chính là bước đầu tien để Kings of Glory chuẩn bị được giới thiệu rầm rộ tại phương tây.

Thêm vào đó, video trên cũng được tung ra vào cuối tháng 5 này để làm công tác giới thiệu cho tựa game mới. Theo tin đồn, có lẽ Kings of Glory sẽ được ra mắt vào tháng 6 hoặc tháng 7 tại thị trường quốc tế.