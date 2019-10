The Last Of Us Part 2 bất ngờ trì hoãn ngày phát hành

Vận rủi có vẻ như chưa rời bỏ Naughty Dogs và dự án rất được quan tâm The Last Of Us Part 2, nếu trước đây tựa game bom tấn này đã từng bị chất vấn về tiến độ phát triển, thì đến nay, trò chơi "bom tấn" này buộc phải chính thức lùi ngày phát hành về tháng 05.2020, sau khi đã rầm rộ công bố thời điểm phát hành 21.02.2020 không lâu trước đây.

Trong thông cáo chính thức từ hãng chủ quản Naughty Dogs, The Last Of Us Part 2 có một số khía cạnh chưa đạt được mức độ hoàn hảo theo chuẩn mực về chất lượng của họ. Do đó, trước hai sự lựa chọn là "nhắm mắt làm ngơ" hoặc lùi ngày phát hành, hãng này đã chọn phương án thứ hai.