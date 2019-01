The War Of Genesis - Game nhập vai xây dựng đế chế cực hấp dẫn

The War Of Genesis: Battle Of Antaria là game di động nhập vai kết hợp các yếu tố chiến thuật, trò chơi xoay quanh những câu chuyện về cuộc chiến giành lại lục địa Antaria. Người chơi sẽ trở thành những anh hùng thực sự, xây dựng một đội hình gồm những anh hùng khác và cùng với những chiếc tàu không gian, người máy của riêng mình để chiến đấu với đội quân Dark Armor hay những con quái vật đáng sợ.

Bên cạnh nền đồ họa đỉnh cao cùng dàn anh hùng đa dạng về cả số lượng lẫn sức mạnh, The War Of Genesis cũng cung cấp cho người chơi rất nhiều hoạt động thú vị không thể bỏ lỡ như khám phá các khu vực ẩn để tìm kiếm và săn nhiều loại boss khác nhau, đánh bại những tên trùm đột kích và chống lại các thế lực đen tối hoặc tham gia vào những đấu trường PvP thời gian thực để chứng minh năng lực chiến đấu của bản thân. Trong game, người chơi không chỉ phát triển nhân vật của mình bằng cách bồi dưỡng các kĩ năng và trang bị những vật phẩm cần thiết để phù hợp với phong cách chiến đấu riêng.

The War Of Genesis còn đặc biệt đề cao các tính năng cộng đồng khi cho phép người chơi gia nhập Guild ngay từ những cấp độ đầu tiên. Từ đó, sát cánh cùng những thành viên trong Guild để xây dựng và phát triển Guild vững chắc, sẵn sàng cho những trận chiến với các Guild khác.

Khương Duy