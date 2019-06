Tiếu Ngạo Giang Hồ Online bất ngờ Closed Beta tại Thái Lan

Chỉ sau 3 tuần, tổng giá trị giải thưởng giải đấu The International 2019 của Dota 2 đã cán mốc 351 tỉ đồng (15 triệu USD), vượt hơn 3 triệu USD so với TI8 trong cùng thời điểm.

Được xem là một trong những tựa game quan trọng nhất của Sony trong giai đoạn cuối năm 2019, nhưng có vẻ như The Last of Us Part II lại tiếp tục khiến game thủ phải chờ đợi.