Vũ Trụ Anh Hùng 'so găng' Hoa Thiên Kiếp trong hôm nay

Vũ Trụ Anh Hùng

Vũ Trụ Anh Hùng là dự án game di động đề tài siêu anh hùng được Funtap giới thiệu cách đây chưa lâu, sản phẩm này sẽ chính thức công phá làng game Việt vào hôm nay (19.9). Tựa game sẽ mang đến cho cộng đồng game thủ rất nhiều các nhân vật nổi tiếng trong các tựa manga ăn khách nhất thế giới như Naruto, One piece, 7 viên ngọc rồng, Bleach,…

Game có hơn 103 tướng trải dài trên 10 cốt truyện khác nhau, đi cùng với đó người chơi còn có thể trải nghiệm 2 tính năng chiến đấu cực kì mới trong game thẻ tướng đó là Tâm Ma và Hợp Thể. Đây là 2 tính năng cực kì mới và đặc sắc sẽ giúp cho mọi trận chiến đấu trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn.

Độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về Vũ Trụ Anh Hùng tại đây.

Hoa Thiên Kiếp

Hoa Thiên Kiếp mang đầy đủ các đặc điểm của dòng game MMORPG kinh điển, trò chơi sẽ mở thêm nhiều map dã ngoại để người chơi được tự do “cắm train” cày cấp, tự do săn boss giành đồ ngon và tự do PK ở bất kỳ nơi nào mình thích. Thông qua các hình ảnh mà fanpage trò chơi chia sẻ, có thể thấy được giao diện 3D đẹp lung linh và sở hữu đầy đủ các tính năng thường thấy của dòng game tiên hiệp nhập vai như: Săn Boss, Bang chiến, Thủ thành, áp tiêu, Bát Quái Trận, PK tự do, Kết hôn, Gia Viên,…

Hoa Thiên Kiếp sẽ dẫn dắt game thủ vào thời thượng cổ thần tiên và cuộc chiến không hồi kết của 4 thế lực nổi trội nhất lúc bấy giờ là Kiếm Tôn, Thần Nữ, Vũ Hoàng và Tu La. Sản phẩm này sẽ ra mắt chính thức vào hôm nay (19.9) trên cả Android và iOS.

Game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về Hoa Thiên Kiếp tại đây.