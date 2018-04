World of Warcraft: Bản mở rộng 'Battle for Azeroth' sẽ ra mắt vào tháng 8

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Blizzard cũng công bố ngày ra mắt bản mở rộng tiếp theo của World of Warcraft. Theo đó, World of Warcraft: Battle for Azeroth sẽ ra mắt vào tháng 8, cụ thể hơn là ngày 14.

Song song với việc công bố ngày ra mắt, Blizzard cũng giới thiệu phiên bản sưu tập cho bản mở rộng tiếp theo. Không chỉ cung cấp cho người chơi hàng loạt vật phẩm trong WoW, StarCraft 2, Hearthstone, Overwatch và Heroes of the Storm, khi mua gói vật phẩm này sẽ tặng cho bạn hàng loạt phần quà hấp dẫn khác.

Ví dụ như huy chương có 2 mặt huy hiệu của Horde và Alliance, bộ sưu tập nhạc của bản mở rộng Battle for Azeroth và thậm chí cả tiểu thuyết của phần mới. Hiện tại gói combo này vẫn chưa có giá chính thức vì vậy có lẽ fan hâm mộ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Ngoài ra, Battle for Azeroth còn cung cấp hàng loạt nội dung mới như cấp độ tối đa giờ đây sẽ lên tới 110, Island Expeditions và cả cốt truyện mới rất hấp dẫn nói về cuộc chiến giữa 2 phe Alliance và Horde.

Việt Thông