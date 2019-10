Ra mắt vào ngày 25.10 vừa qua dưới bàn tay của đơn vị phát triển game lừng danh Obsidian, The Outer Worlds là game nhập vai/hành động với nhiều yếu tố gameplay cổ điển, đưa người chơi đến với cuộc phiêu lưu giả tưởng tại những hành tinh xa xôi.

Chỉ sau vài ngày ra mắt, The Outer Worlds đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, cũng như lời khen ngợi hết lời từ cộng đồng game thủ. Khá thú vị là do được thiết kế với phong cách trào phúng, khá "dị" và không bị giới hạn về mặt sáng tạo, The Outer Worlds đã mang đến hàng loạt khẩu súng độc nhất vô nhị, mang lại nhiều giây phút giải trí cho game thủ.