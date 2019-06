Đại chiến Cerberus trong bản mở rộng mới của Assassin’s Creed Odyssey

Trailer giới thiệu gameplay của Assassin’s Creed Odyssey: Torment of Hades

Chính thức ra mắt vào ngày vào ngày 04.06.2019, Torment of Hades là bản mở rộng (DLC) thứ hai của Assassin’s Creed Odyssey sau The Fate of Atlantis. Trong cuộc phiêu lưu lần này, game thủ sẽ du hành vào cõi địa ngục do Hades cai quản, đối mặt với quái vật nổi tiếng Cerberus cũng như các anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp như Perseus, Achilles... nay đã trở thành tay sai của Hades.