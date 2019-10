Khác với các đoạn giới thiệu sử dụng hình ảnh trong game được ra mắt gần đây, trailer mới nhất của Death Stranding được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ CGI, mang đậm chất điện ảnh và dấu ấn của Hideo Kojima. Với tựa "The Drop" cùng thông điệp "Tomorrow is in your hands", đoạn trailer đã hé lộ thêm nhiều thông tin thú vị về Death Stranding.