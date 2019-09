Ra mắt vào tháng 05.2018, Detroit: Become Human là trò chơi mới nhất của hãng Quantic Dream - nhà phát triển game lừng danh ở thể loại game phiêu lưu/ nhập vai, vốn rất nổi tiếng nhờ vào Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls,... Trò chơi được đánh giá rất cao nhờ vào có cốt truyện có chiều sâu, cũng như cách đặt vấn đề về một thế giới giả tưởng nơi người máy chung sống với nhân loại, thể hiện những góc nhìn tàn bạo, nhiều mâu thuẫn xã hội phức tạp.