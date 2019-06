DLC mới của Total War: Three Kingdoms tập trung mô tả chiến trường thảm khốc

Trailer công bố bản mở rộng Total War: THREE KINGDOMS: Reign of Blood

Mới đây, Creative Assembly đã công bố bản DLC (mở rộng) đầu tiên của Total War: THREE KINGDOMS: Reign of Blood, tập trung mô tả những khía cạnh khốc liệt của chiến trường Tam Quốc. Dĩ nhiên, với việc thêm hàng loạt các hiệu ứng chiêu thức đẫm máu, bản DLC này không dành cho những người chưa đủ 18 tuổi hoặc thích sự "mộc mạc" vốn có của phiên bản gốc.

Do không phải một bản DLC mang lại gói nội dung mới, mà chỉ cập nhật, thay đổi và thêm các hiệu ứng chiến trường, nên giá bán của Total War: THREE KINGDOMS: Reign of Blood có giá khá mềm: 2,99 USD.