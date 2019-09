Epic Game s Store đang tặng hai trò chơi miễn phí cho game thủ là Alan Wake và For Honor. Nếu như For Honor rất thân thuộc với cộng đồng game thủ do mới phát hành gần đây, thì Alan Wake lại là một cái tên đặc sắc đã có gần 10 năm tổi, gắn liền với tuổi thơ của nhiều game thủ.