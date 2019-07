JUMANJI: The Next Level ra mắt trailer chính thức

Trailer chính thức của JUMANJI: THE NEXT LEVEL

JUMANJI: The Next Level là phần hai của JUMANJI: Welcome To The Jungle, làm lại (reboot) bộ phim kinh điển năm JUMANJI (1995) của danh hài gạo cội Robin Williams. Tương tự như phần đầu, JUMANJI: The Next Level tiếp tục lấy cảm hứng một trò chơi nhập vai/hành động, gây nhiều hứng thú cho đối tượng khán giả là game thủ.