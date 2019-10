Từng là một trong những series game có ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp game, tuy nhiên, Need for Speed dần đánh mất mình trong vài năm gần đây, khiến dòng game đua xe lừng danh này chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Dù vậy, Need for Speed vẫn âm thầm phát triển và vẫn luôn có mặt trong các kế hoạch dài hơi của nhà phát hành EA. Vào ngày 08.11 tới, Need for Speed Heat - hậu bản mới nhất - sẽ chính thức ra mắt cộng đồng game thủ toàn cầu, với trọng trách hồi sinh tượng đài một thời.