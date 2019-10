Ra mắt vào tháng 10.2008, Far Cry 2 là phần nối tiếp của của Far Cry (2004) - vốn là một "bom tấn" gây kinh ngạc ở thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, Far Cry 2 thậm chí còn làm tốt hơn người tiền nhiệm nhờ vào hệ thống đồ họa chất lượng, không khí nhập vai cực kỳ ấn tượng và gameplay mang nhiều tư tưởng đột phá. Chính vì những ưu điểm này, Far Cry 2 trở thành tượng đài trong ký ức của nhiều game thủ, và được đánh giá là phiên bản đã tạo ra bước ngoặt cho cả dòng game.

Nhân kỷ niệm 11 năm kể từ ngày phát hành chính thức, mời quý độc giả xem lại đoạn video do kênh youtube Knightz thực hiện, với mục đích điểm qua những chi tiết đáng kinh ngạc và đi trước thời đại của Far Cry 2.