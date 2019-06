Ngày này năm xưa: Max Payne tái xuất giang hồ

Video tổng hợp một số khoảnh khắc đáng nhớ của Max Payne 3

Ra mắt lần đầu vào năm 2001 dưới mái nhà Remedy Entertainment, Max Payne được đón nhận nồng nhiệt bởi những game thủ yêu thích dòng game hành động/ bắn súng nhờ vào cách dẫn truyện mới lạ, cốt truyện có chiều sâu và đặc biệt là tính năng "bullet time" cực kỳ độc đáo. Hai phiên bản kế tiếp là Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003) và Max Payne 3 (2012 - do Rockstar Games nắm giữ bản quyền) cũng đạt được thành công rực rỡ, nhận được đánh giá cao của cộng đồng game thủ toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Rockstar Games chưa công bố kế hoạch về phần tiếp theo của Max Payne, nhưng dù vậy, Max Payne sẽ luôn luôn là một tượng đài bất tử của ngành game.