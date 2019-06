Ngày này năm xưa: Splinter Cell: Pandora Tomorrow ra mắt

Bằng các thủ thuật công nghệ khéo léo, chủ kênh Youtube Basically Homeless đã có khả năng điều khiển cả một đội 5 người trong Rainbow Six Siege, không chỉ phục vụ múc đích giải trí, mà thậm chí còn dành chiến thắng trong chế độ đấu hạng.

Trong một nỗ lực nhằm làm mới tựa game, FIFA 20 sẽ mở rộng phạm vi sân cỏ, đưa người chơi đến với các trận đấu 5 Vs 5 mang đậm bản sắc bóng đá đường phố.

Càng đáng mừng hơn, khi phần 3 của Baldur's Gate sẽ do đội ngữ đứng sau Divinity chịu trách nhiệm thực hiện.

Tạm lánh xa bối cảnh chính sử, bản mở rộng Torment of Hades sẽ tạo cơ hội để game thủ Assassin’s Creed Odyssey giáp mặt với những nhân vật, dị thú nổi tiếng của Thần thoại Hy Lạp.

Game of Thrones: Beyond the Wall đưa người chơi đến Bức Tường phương Bắc lừng danh, trong vai một thành viên của đội Night Watch và tham gia chiến đấu chống lại White Walkers.