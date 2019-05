Ngày này năm xưa: System Shock ra đời, định nghĩa lại dòng game hành động

Màn hình DOS quen thuộc và các trường đoạn gameplay đã đi vào lịch sử của System Shock

Game thủ thuộc thế hệ Millennials (sinh từ đầu 1980 đến giữa những năm 90) đã được chứng kiến sự ra đời của huyền thoại Deus Ex, trong khi đó, thế hệ Generation Z (sinh từ giữa những năm 90 đến giữa những năm 2000) sẽ có nhiều cơ hội say mê với dòng game Bioshock. Ít ai biết rằng, cả Deus Ex và Bioshock đều được lấy cảm hứng từ một huyền thoại ra đời cách đây 25 năm: System Shock.

Dưới sự nhào nặn của bộ đôi Doug Church và Warren Spector, System Shock trình làng trên nền tảng MS-DOS vào ngày 24.05.1994 (theo giờ Hoa Kỳ), trò chơi không chỉ sở hữu doanh số ấn tượng ở thời điểm đó (170.000 bản), mà còn được đánh giá cực cao về mặt chuyên môn. Hiện nay, System Shock đã được thừa nhận rộng rãi như một tượng đài trong ngành thiết kế game, và luôn luôn thường trực trong top những game PC hay nhất mọi thời đại.

Sự vĩ đại của System Shock đến từ tính cách mạnh, gameplay phức tạp ở thời điểm game ra đời. Trong giai đoạn mà ngành công nghiệp game toàn cầu chỉ dừng ở những cấu trúc gameplay đơn giản: chạy, nhảy, bắn rồi lại bắn... System Shock đã đem lại sự kinh ngạc lớn.

Nhân dịp System Shock tròn 25 tuổi, mời quý độc giả xem lại những trường đoạn gameplay ấn tượng của trò chơi.