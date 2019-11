Kể từ khi công bố sự hiện diện của thế hệ console PS5, Sony đang liên tục có nhiều ưu đãi dành cho người dùng PS4, từ việc giảm giá dịch vụ PS Now, PS Plus, cho đến hạ giá các tựa game "bom tấn" độc quyền của Console này.

Mới đây, ngay trước thềm Black Friday - một trong những đợt giảm giá quan trọng nhất hàng năm của cộng đồng game thủ, Sony đã công bố bộ Bundle PS4 hấp dẫn, bao gồm máy và 3 tựa game "hot" The Last Of Us, God Of War và Horizon: Zero Dawn.