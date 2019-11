Sau 5 năm ra mắt và phát triển, The Sims 4 đang dần hoàn thiện mình với 7 phiên bản mở rộng và hàng chục những gói bổ sung đa dạng, giúp cấu trúc gameplay của trò chơi ngày càng có chiều sâu. Vào ngày 15.11.2019 tới, một DLC quan trọng khác của The Sims 4 sẽ ra mắt cộng đồng game thủ và nhận được sự kỳ vọng rất lớn: Discover University. Với DLC này, game thủ sẽ đưa nhân vật của mình khám phá hai trường Đại học lớn là University of Britechester và Foxbury Institute, cùng hàng tá những tính năng thú vị khác.