Realm Of Magic là bản mở rộng thứ 8 của The Sims 4, dự kiến ra mắt vào ngày 10.09.2019. Khác với các bản mở rộng phép thuật ở những phần trước vốn tập trung khai thác chủ đề người sói, ma cà rồng,... thì lần này, Realm Of Magic tập trung khai thác xoay quanh cuộc sống của một phù thủy đích thực. Bạn sẽ học phép thuật, luyện bùa chú, chế tạo các loại tiên dược, cưỡi chổi thần, "solo" đũa phép với các nhân vật khác,... không khác gì thế giới phù thủy trong bộ truyện Harry Potter.