The Surge là một hiện tượng thú vị của năm 2017, trò chơi sở hữu đồ họa ấn tượng, cùng gameplay đặc sắc được so sánh với hiện tượng Dark Soul. Thừa thắng xông lên, trong năm nay, The Surge chính thức trở lại với phiên bản thứ 2, dự kiến phát hành vào ngày 24.09.2019.

Mới đây, gần kề ngày phát hành, Deck13 đã tung ra đoạn trailer hé lộ phần nào cốt truyện của game. Kính mời độc giả quan tâm xem qua đoạn trailer của The Surge 2 - tựa game hành động/nhập vai rất hấp dẫn này nhé!